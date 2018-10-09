В Раде заявили, что на горящих военных складах хранили дефицитные боеприпасы

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что на горящих военных складах в Черниговской области хранились дефицитные боеприпасы, которые не производятся на Украине.
В Раде заявили, что на горящих военных складах хранили дефицитные боеприпасы
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы — запас, который стоит сотни миллионов долларов, боеприпасы, которые на Украине не производятся. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды к 122-миллиметровым гаубицам, снаряды для реактивных систем «Град». Это то, что на Украине не производится», — сказал он.

По его словам, украинские склады боеприпасов находятся в неудовлетворительном состоянии и о ситуации с арсеналом в Черниговской области было давно известно.

«В прошлом году, когда был взрыв возле Калиновки, были опубликованы фотографии, в каком состоянии склады в Ичне: просто груды снарядов, десятки тысяч тонн валялись под открытым небом и гнили десятилетиями», — добавил он.

Геращенко отметил, что президент Украины Пётр Порошенко должен сделать кадровые выводы после данного происшествия.

Ранее сообщалось, что перед пожаром на складах под Черниговом произошло четыре взрыва. Из зоны в районе горящего склада боеприпасов были эвакуированы около 10 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить