В Раде заявили, что на горящих военных складах хранили дефицитные боеприпасы

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что на горящих военных складах в Черниговской области хранились дефицитные боеприпасы, которые не производятся на Украине.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы — запас, который стоит сотни миллионов долларов, боеприпасы, которые на Украине не производятся. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды к 122-миллиметровым гаубицам, снаряды для реактивных систем «Град». Это то, что на Украине не производится», — сказал он.

По его словам, украинские склады боеприпасов находятся в неудовлетворительном состоянии и о ситуации с арсеналом в Черниговской области было давно известно.

«В прошлом году, когда был взрыв возле Калиновки, были опубликованы фотографии, в каком состоянии склады в Ичне: просто груды снарядов, десятки тысяч тонн валялись под открытым небом и гнили десятилетиями», — добавил он.

Геращенко отметил, что президент Украины Пётр Порошенко должен сделать кадровые выводы после данного происшествия.

Ранее сообщалось, что перед пожаром на складах под Черниговом произошло четыре взрыва. Из зоны в районе горящего склада боеприпасов были эвакуированы около 10 тыс. человек.