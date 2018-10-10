В Минобороны Украины назвали причину взрывов на складах с боеприпасами

Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил, почему в стране взрываются склады с боеприпасами.

По его словам, всему виной недостаток финансирования и времени, что в итоге приводит к нехватке закрытых хранилищ боеприпасов.

«Для того чтобы нам успешно решить эту проблему, даже если выделять в год по 500 млн гривен, нужно 15 лет, если идеально будут работать застройщики», — цитирует его УНИАН.

Полторак добавил, что на территории загоревшегося арсенала в Черниговской области находится 112 хранилищ боеприпасов, из которых 40% являются открытыми площадками.

«Если есть боеприпасы на грунте, уберечь их от диверсионной группы или небрежности невозможно», — указал он.

Глава Минобороны Украины отметил, что для решения вопроса безопасности складов боеприпасов надо построить закрытые железобетонные хранилища. Данная работа уже ведётся, до конца года планируется построить 15 таких хранилищ на территории трёх складов.

Ранее стало известно, что на Украине привлечены к ответственности 24 человека после пожара под Черниговом.