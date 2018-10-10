В Генпрокуратуре Украины рассказали о нарушениях на складах под Черниговом

Руководитель арсенала в Черниговской области, где произошёл пожар, был уволен после проверки готовности украинских складов в августе из-за отсутствия проведения контрдиверсионных мероприятий. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«По результатам этих учений на всей территории Украины руководителя Ичнянского склада сняли с должности, уволили в запас без выходных выплат», — приводит его слова «112 Украина».

По его словам, руководителя склада боеприпасов сняли с должности месяц-полтора назад.

Ранее стало известно, что на Украине привлечены к ответственности 24 человека после пожара под Черниговом.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на складах 6-го арсенала, произошёл в ночь на 9 октября.