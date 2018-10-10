В Генпрокуратуре Украины рассказали о нарушениях на складах под Черниговом
- Reuters
«По результатам этих учений на всей территории Украины руководителя Ичнянского склада сняли с должности, уволили в запас без выходных выплат», — приводит его слова «112 Украина».
По его словам, руководителя склада боеприпасов сняли с должности месяц-полтора назад.
Ранее стало известно, что на Украине привлечены к ответственности 24 человека после пожара под Черниговом.
Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на складах 6-го арсенала, произошёл в ночь на 9 октября.