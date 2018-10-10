Адвокат назвал намерение прокуратуры требовать 12 лет тюрьмы Вышинскому «заблаговременным»

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Андрей Доманский, адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, назвал «заблаговременным» намерение украинской прокуратуры требовать 12 лет тюрьмы его подопечному. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат назвал намерение прокуратуры требовать 12 лет тюрьмы Вышинскому «заблаговременным»
  • РИА Новости

«Это пока заблаговременная информация: следствие ещё не закончено, никто пока ничего требовать не может, поскольку нет обвинительного акта», — уточнил он.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В тот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.

Журналиста обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с НСН оценила заявление украинской стороны о возможности обмена режиссёра Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

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