Омбудсмен Украины рассказала о состоянии Вышинского

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не жалуется на ухудшение самочувствия.
Омбудсмен Украины рассказала о состоянии Вышинского
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«Я точно знаю, что он не жалуется на ухудшение самочувствия. К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители, передают необходимые качественные медикаменты», — написала омбудсмен в Facebook.

По её словам, за 4,5 месяца врачи девять раз осматривали Кирилла Вышинского, что подтверждается медицинской справкой.

Денисова также отметила, что настаивает на синхронных с российской коллегой Татьяной Москальковой посещениях Вышинского и отбывающего наказание в Крыму Владимира Балуха.

Ранее Москалькова сообщила, что находящийся под арестом Вышинский не получает необходимую медицинскую помощь.

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