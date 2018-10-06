Омбудсмен Украины рассказала о состоянии Вышинского

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не жалуется на ухудшение самочувствия.

«Я точно знаю, что он не жалуется на ухудшение самочувствия. К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители, передают необходимые качественные медикаменты», — написала омбудсмен в Facebook.

По её словам, за 4,5 месяца врачи девять раз осматривали Кирилла Вышинского, что подтверждается медицинской справкой.

Денисова также отметила, что настаивает на синхронных с российской коллегой Татьяной Москальковой посещениях Вышинского и отбывающего наказание в Крыму Владимира Балуха.

Ранее Москалькова сообщила, что находящийся под арестом Вышинский не получает необходимую медицинскую помощь.