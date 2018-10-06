Омбудсмен Украины рассказала о состоянии Вышинского
- РИА Новости
«Я точно знаю, что он не жалуется на ухудшение самочувствия. К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители, передают необходимые качественные медикаменты», — написала омбудсмен в Facebook.
По её словам, за 4,5 месяца врачи девять раз осматривали Кирилла Вышинского, что подтверждается медицинской справкой.
Денисова также отметила, что настаивает на синхронных с российской коллегой Татьяной Москальковой посещениях Вышинского и отбывающего наказание в Крыму Владимира Балуха.
Ранее Москалькова сообщила, что находящийся под арестом Вышинский не получает необходимую медицинскую помощь.