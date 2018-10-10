В ЛНР сообщили об 11 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 9 октября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов», — сообщили в ЛНР.

Отмечается, что данные о пострадавших среди мирного населения уточняются.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Киев должен сохранить возможности для силового решения ситуации в Донбассе.