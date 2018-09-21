Азаров оценил заявление Порошенко о возможности силового решения ситуации в Донбассе
- РИА Новости
«Любые слова Порошенко сейчас надо рассматривать исключительно в контексте предвыборной кампании», — сказал Азаров.
По его мнению, украинский президент делает ставку на крайне радикальных и националистически настроенных граждан.
Экс-премьер не исключил, что в штабе Порошенко рассматривают и запасные варианты.
Ранее Азаров прокомментировал ситуацию с церковью на Украине.
Кроме того, в беседе с ФАН он заявил об отсутствии интереса в ЕС и США к украинской экономике.