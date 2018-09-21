Азаров оценил заявление Порошенко о возможности силового решения ситуации в Донбассе

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление президента страны Петра Порошенко о том, что Киев должен сохранить возможности для силового решения ситуации в Донбассе.
Азаров оценил заявление Порошенко о возможности силового решения ситуации в Донбассе
  • РИА Новости

«Любые слова Порошенко сейчас надо рассматривать исключительно в контексте предвыборной кампании», — сказал Азаров.

По его мнению, украинский президент делает ставку на крайне радикальных и националистически настроенных граждан.

Экс-премьер не исключил, что в штабе Порошенко рассматривают и запасные варианты.

Ранее Азаров прокомментировал ситуацию с церковью на Украине.

Кроме того, в беседе с ФАН он заявил об отсутствии интереса в ЕС и США к украинской экономике.

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