В Госдуме ответили на обвинение в адрес России во взрывах на складах Украины

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что во взрывах на складах под Черниговом присутствует российский след.

«Свидетельства Порошенко стоят не дороже дуновения воздуха при произнесении этих обвинений. Уже не первый раз горят склады, халатные украинские военные что-то взрывают или сбивают. Пётр Порошенко, видимо, прозорливый человек, проникает взглядом в небо, в землю, и, в отличие от обычных людей, которые долго думают над каким-то решением, разбираются, он видит вещи насквозь. Поэтому он волен говорить что угодно», — считает Затулин.

Как отметил депутат, Киев обвиняет Россию во всех проблемах в регионе.

«Во всём, что происходит плохого на Украине, — рука Москвы, наш заговор. Плохая погода, неурожай, поезд сошёл с рельс, взорвались склады — это всё мы», — сказал он.

Ранее Пётр Порошенко увидел «российский след» во взрывах на складах под Черниговом.