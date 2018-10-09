В Госдуме ответили на обвинение в адрес России во взрывах на складах Украины

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что во взрывах на складах под Черниговом присутствует российский след.
В Госдуме ответили на обвинение в адрес России во взрывах на складах Украины
  • Reuters

«Свидетельства Порошенко стоят не дороже дуновения воздуха при произнесении этих обвинений. Уже не первый раз горят склады, халатные украинские военные что-то взрывают или сбивают. Пётр Порошенко, видимо, прозорливый человек, проникает взглядом в небо, в землю, и, в отличие от обычных людей, которые долго думают над каким-то решением, разбираются, он видит вещи насквозь. Поэтому он волен говорить что угодно», — считает Затулин.

Как отметил депутат, Киев обвиняет Россию во всех проблемах в регионе.

«Во всём, что происходит плохого на Украине, — рука Москвы, наш заговор. Плохая погода, неурожай, поезд сошёл с рельс, взорвались склады — это всё мы», — сказал он.

Ранее Пётр Порошенко увидел «российский след» во взрывах на складах под Черниговом.

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