Эксперт прокомментировал обвинение России во взрывах на складах Украины

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT поделился мнением о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который увидел «российский след» во взрывах на военных складах под Черниговом.

«Как известно, Россию обвиняют во всём, что происходит на Украине. Это армейские склады, а оружие — самый выгодный товар. Оно имеет сбыт и на чёрном рынке для бандформирований, его можно поставлять в горячие точки и перепродавать через посредников. Это оружие находится на армейских складах. Схема обычная: сначала его воруют и продают, а затем, чтобы замести следы, поджигают склады. После этого обвиняют Россию, потому что иначе возникнет вопрос, кто их поджёг», — считает Манойло.

Как отметил эксперт, «в основе пожара на этом складе наверняка лежит чисто криминальная история».

«В ответ они могут перетащить свои оружейные склады подальше от границ. Можно ожидать, что в знак протеста сами сожгут ещё несколько, «чтоб России не досталось». Как показывает практика войны в Донбассе, как только новейшее оружие попадает в руки ВСУ, его тут же перепродают ополченцам. Вполне возможно, что всё время нахождения у них по бумагам оно продолжает храниться на складах. И как тут сводить дебет с кредитом? Конечно, просто сжечь склад», — заключил он.

Ранее Пётр Порошенко во время заслушивания доклада украинских силовиков заявил о российском следе во взрывах на складах под Черниговом.