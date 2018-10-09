Украинский генерал рассказал о стратегии России в отношении Украины

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Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал, какой стратегии, по его мнению, будут придерживаться российские власти в отношении Украины.
Украинский генерал рассказал о стратегии России в отношении Украины
  • Reuters

Как он рассказал «Главреду»,  по его мнению, Москва будет пытаться привести к власти на Украине пророссийские силы.

«Сейчас, на мой взгляд, Путин считает, что более эффективно и менее затратно реализовать собственные амбиции в отношении Украины, действуя внутри нашей страны, в частности дестабилизируя ситуацию на Украине, используя два избирательных процесса (президентский и парламентский) в своих интересах, подняв «пятую колонну» и свою агентуру», — отметил он.

По его мнению, президент России Владимир Путин пока не намерен «действовать широкомасштабно», однако он готов применить войска в случае необходимости.

Ранее Романенко заявлял, что у российского Генштаба есть «планы до Днепра», и рассказывал об уязвимости Крымского моста для ударов ракет.

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