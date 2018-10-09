Опубликовано видео с места взрыва на складе под Черниговом

Опубликованы кадры с места взрыва на военном складе в Черниговской области. Видео размещено на странице Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Reuters

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что отправился в Черниговскую область, где в настоящий момент горит склад с боеприпасами. По последним данным, из зоны происшествия эвакуировано около 12 тыс. человек.