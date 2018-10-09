На горящих складах под Черниговом находится почти 90 тысяч тонн боеприпасов
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«По состоянию на 09:00 на территории склада наблюдаются пожар и взрывы разной интенсивности… Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что территория арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Ранее стало известно, что интенсивность взрывов на военном складе в Черниговской области составляет два—три взрыва в секунду.
По факту взрыва на складе возбуждено уголовное дело.