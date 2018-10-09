На горящих складах под Черниговом находится почти 90 тысяч тонн боеприпасов

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Около 88 тыс. тонн боеприпасов находится на горящих военных складах под Черниговом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.
На горящих складах под Черниговом находится почти 90 тысяч тонн боеприпасов
  • Reuters
  • © Vladyslav Musiienko

«По состоянию на 09:00 на территории склада наблюдаются пожар и взрывы разной интенсивности… Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что территория арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га. 

Ранее стало известно, что интенсивность взрывов на военном складе в Черниговской области составляет два—три взрыва в секунду.

По факту взрыва на складе возбуждено уголовное дело.

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