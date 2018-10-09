По факту взрыва на военном складе на Украине возбуждено дело

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Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи со взрывами на складе боеприпасов в Черниговской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По факту взрыва на военном складе на Украине возбуждено дело
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«Сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 («Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия, в условиях особого периода, кроме военного положения». — RT)», — заявили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отправился в Черниговскую область, где в настоящий момент горит склад с боеприпасами.

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