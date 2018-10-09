Гройсман вылетел на место взрыва военного склада

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что отправился в Черниговскую область, где в настоящий момент горит склад с боеприпасами.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Чрезвычайное происшествие на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда», — заявил он.

Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что в Черниговской области Украины произошёл взрыв на военном складе.

По последним данным, из опасной зоны в районе горящего арсенала эвакуированы около 10 тыс. человек.