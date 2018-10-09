Эксперт предположил, с чем может быть связан взрыв на украинском военном складе

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Анастасия Румянцева
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT сообщение о взрыве на украинском военном складе в Черниговской области.
Эксперт предположил, с чем может быть связан взрыв на украинском военном складе
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«Есть новость, которую можно связать с этой: сообщили о том, что ВСУ продают оружие ополченцам, в частности комплексы ПЗРК, — возможно, с этим и связано. Естественно, что будет проведено расследование. Маркировка будет обнародована, по этим номерам можно установить весь путь данного оружия — от производства до конечного потребителя. Можно предположить, что таким образом пытаются замести следы», — отметил Дудчак.

Ранее стало известно, что в Черниговской области на Украине произошёл взрыв.

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