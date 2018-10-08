В Госдуме ответили на слова Порошенко о планах России «вмешаться в выборы»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине».
В Госдуме ответили на слова Порошенко о планах России «вмешаться в выборы»
  • globallookpress.com

«Интересно, откуда эту информацию получил президент Украины. Из достоверных источников из-за Атлантического океана? Вместе с готовыми тезисами про «вмешательство России в выборы», которые перевели на украинский, «Америка» поменяли на «Украина», только «русских хакеров» не тронули», — отметил Белик.

По словам депутата, в контексте данного заявления Порошенко стоит вспомнить его слова о восстановлении украинской армии и разведки.

«Не могу не отметить, что Порошенко сделал шикарное заявление: «За четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку». Если разведка Украины находится на том же уровне, что и, например, ВМСУ, — простите, ржавые посудины, которые не в состоянии ходить по морю, если их не страхует буксир... На основании данных этой самой «разведки», пронизанной агентами американских спецслужб, делает заявления Порошенко», — заключил Белик.

Ранее украинский президент заявил о наличии у него информации, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине» с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить