Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о планах России «вмешаться в выборы»

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT поделился мнением о заявлении президента Украины Петра Порошенко, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине».
Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о планах России «вмешаться в выборы»
  • Reuters

«Что касается дезинформации, то это оценочное явление. Когда Порошенко говорит об этом, надо понимать, что он имеет в виду что-то, что ему не нравится, но, вполне возможно, будет играть против него на выборах. Это само по себе — его личное мнение и оценка, которая Россию не интересует. Относительно фальсификации мне не совсем понятно, как Россия, которая никак не присутствует на нынешней Украине, может фальсифицировать выборы. Для этого надо располагать определёнными технологиями и админресурсом. Порошенко как раз и есть тот человек, у которого есть технологии, которые ему поставляют из США. Что касается админресурса, то он полностью принадлежит действующему президенту. Так что он единственный человек, который может фальсифицировать выборы», — считает эксперт.

По словам Брутера, все заявления Порошенко рассчитаны на сильный эффект в СМИ.

«Если говорить о кибератаках, то они на выборах никакого значения не имеют хотя бы потому, что электоральные базы имеют такую защиту, которую можно только сломать или помешать доступу, но не уничтожить. Всё, что говорит Порошенко, — совершенно бессмысленные вещи, рассчитанные на медийный эффект и не имеющие отношения к действительности», — сказал он.

Также в преддверии выборов Порошенко заявил, что в стране необходимо усилить ответственность за подкуп избирателей.

Ранее украинский президент заявил о наличии у него информации, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине» с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».

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