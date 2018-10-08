В ДНР заявили об использовании ВСУ более 1,8 тысячи боеприпасов за неделю

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Украинские военные за минувшую неделю выпустили по прифронтовым районам самопровозглашённой Донецкой народной республики свыше 1,8 тыс. боеприпасов. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
В ДНР заявили об использовании ВСУ более 1,8 тысячи боеприпасов за неделю
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  • globallookpress.com

«С 1 по 7 октября общее количество применённых по территории ДНР боеприпасов — 1807, что составило 5,3 тонны, или 107 ящиков», — цитирует Донецкое агентство новостей Якубова.

Отмечается, что всего за неделю ВСУ 164 раза нарушили режим прекращения огня.

7 октября в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

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