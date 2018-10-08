В ДНР заявили об использовании ВСУ более 1,8 тысячи боеприпасов за неделю

Украинские военные за минувшую неделю выпустили по прифронтовым районам самопровозглашённой Донецкой народной республики свыше 1,8 тыс. боеприпасов. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

«С 1 по 7 октября общее количество применённых по территории ДНР боеприпасов — 1807, что составило 5,3 тонны, или 107 ящиков», — цитирует Донецкое агентство новостей Якубова.

Отмечается, что всего за неделю ВСУ 164 раза нарушили режим прекращения огня.

7 октября в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.