Эксперт прокомментировал проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, внесённый в Верховную раду президентом Украины Петром Порошенко.

По оценке эксперта, Киев делает в основном то, что ему советуют западные консультанты.

Как отметил Рябов, «особый статус» означает «режим постоянного напряжения на приграничных с Россией территориях», а уже в итоге под эту напряжённость Запад продлевает санкции.

«Никакого способа переломить эту ситуацию, кроме как ужесточить свою внешнюю политику — в первую очередь в зоне своих прямых интересов, — у нас нет», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что текст документа пока не обнародован, однако, как отмечается, из названия следует, что изменения предлагается внести в ст. 1 закона.

15 сентября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал продлить действие данного закона, чтобы сохранить единство ЕС в вопросе санкций против России.