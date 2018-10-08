В МИД назвали причины расторжения Украиной договора о дружбе с Россией
По его словам, после событий в феврале 2014 года украинские власти взяли «курс на сознательное разрушение того, что создавалось народами России и Украины на протяжении многих десятилетий».
«Совершенно очевидно, что сделано это властями в Киеве с явным расчётом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов», — уточнил Карасин.
При этом он добавил, что мнения жителей Украины о принимаемых властями страны глобальных политических решениях никто не спрашивает.
«Решения о том, как им жить и с кем дружить, похоже, сегодня принимают совсем другие люди и в другом месте», — отметил дипломат.
Ранее член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с kp.ru оценил последствия непродления Киевом договора о дружбе с Москвой.