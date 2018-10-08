В МИД назвали причины расторжения Украиной договора о дружбе с Россией

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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин в интервью газете «Известия» рассказал, почему, по его мнению, в Киеве приняли решение расторгнуть договор о дружбе с Москвой.

По его словам, после событий в феврале 2014 года украинские власти взяли «курс на сознательное разрушение того, что создавалось народами России и Украины на протяжении многих десятилетий».

«Совершенно очевидно, что сделано это властями в Киеве с явным расчётом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов», — уточнил Карасин.

При этом он добавил, что мнения жителей Украины о принимаемых властями страны глобальных политических решениях никто не спрашивает.

«Решения о том, как им жить и с кем дружить, похоже, сегодня принимают совсем другие люди и в другом месте», — отметил дипломат.

Ранее член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с kp.ru оценил последствия непродления Киевом договора о дружбе с Москвой. 

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