Порошенко передал Генсеку ООН ноту о непродлении договора о дружбе с Россией

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Украинский лидер Пётр Порошенко передал Генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева не продлевать договор о дружбе с Россией.
Порошенко передал Генсеку ООН ноту о непродлении договора о дружбе с Россией
  • Reuters

Об этом в своём Twitter сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

«Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН», — написал Цеголко.

24 сентября МИД России получил ноту о непродлении Киевом договора.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил последствия прекращения Киевом договора о дружбе с Москвой.

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