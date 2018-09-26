Порошенко передал Генсеку ООН ноту о непродлении договора о дружбе с Россией

Украинский лидер Пётр Порошенко передал Генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева не продлевать договор о дружбе с Россией.

Об этом в своём Twitter сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

«Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН», — написал Цеголко.

24 сентября МИД России получил ноту о непродлении Киевом договора.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил последствия прекращения Киевом договора о дружбе с Москвой.