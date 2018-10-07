В Госдуме ответили на заявление Туки об условии для примирения с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT оценил заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки об условии примирения с Россией.

«О каком примирении говорит украинский чиновник? У нас нет вражды с Украиной. Есть агрессия горстки политиков, захвативших власть в Киеве. Есть факты бесчеловечных способов ведения диверсионных действий против полуострова Крым, в частности водная блокада. Но какой-то вражды между нами и украинским народом нет», — подчеркнул он.

Бальбек также рассказал, когда между Россией и Украиной наладится диалог.

«Стоит этой украинской политической верхушке вылететь из эшелонов власти, и мы вновь с украинским государством станем добрыми соседями», — заключил депутат.

Ранее на Украине назвали условие примирения с Россией.