В Госдуме ответили на заявление Туки об условии для примирения с Россией
- РИА Новости
«О каком примирении говорит украинский чиновник? У нас нет вражды с Украиной. Есть агрессия горстки политиков, захвативших власть в Киеве. Есть факты бесчеловечных способов ведения диверсионных действий против полуострова Крым, в частности водная блокада. Но какой-то вражды между нами и украинским народом нет», — подчеркнул он.
Бальбек также рассказал, когда между Россией и Украиной наладится диалог.
«Стоит этой украинской политической верхушке вылететь из эшелонов власти, и мы вновь с украинским государством станем добрыми соседями», — заключил депутат.