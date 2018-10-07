На Украине не исключили примирения с Россией

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что примирение между Россией и Украиной возможно, но при одном условии.
На Украине не исключили примирения с Россией
  • РИА Новости

В интервью изданию «Главред» он сказал, что необходимо «обоюдное желание».

«Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнёрской основе», — сказал Тука.

По его словам, в первую очередь это будет зависеть от России.

При этом он отметил, что никогда не считал россиян и украинцев «братскими народами».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин не исключил введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией. Он также прокомментировал идею закрыть консульства России на Украине. По его словам, это приведёт к зеркальным мерам. Климкин отметил, что в России постоянно находятся почти 3 млн граждан Украины.

1 октября стало известно, что в Верховной раде Украины предложили запретить в стране понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».

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