Эксперт прокомментировал заявление Туки об условии для примирения с Россией

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о необходимости «обоюдного желания» для примирения с Россией.

«Мне кажется, это всё в некотором роде заигрывание с той частью украинского населения, которое рассчитывает на мир. В реальности от Украины зависит гораздо больше, поскольку для того, чтобы пойти на какое-либо сближение, достаточно выполнять Минские соглашения», — сказал он.

Безпалько также добавил, что именно украинская сторона периодически анонсирует недружественные шаги в отношении России.

«А как же тогда все заявления относительно того, что они будут возвращать Крым, взрывать Керченский мост, милитаризировать Азовское море и проводить там учения? Как же тогда быть с захватом судна «Норд»? Вообще со всей политикой Украины? За прошедшие четыре года не заметно ни одного действия, которое было бы направлено в реальности на восстановление дружеских и добрососедских отношений с Россией. Последним таким «действием», которое, конечно, больше формальное, был выход Украины из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между нашими странами», — напомнил Безпалько.

Ранее на Украине назвали условие примирения с Россией.