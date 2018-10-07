Президент и премьер Армении поздравили Путина с днём рождения

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Президент Армении Армен Саркисян и армянский премьер-министр Никол Пашинян поздравили российского лидера Владимира Путина с 66-летием. 
Президент и премьер Армении поздравили Путина с днём рождения
  • РИА Новости

«Армения высоко ценит ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений между Арменией и Россией, которые основаны на многовековой дружбе и взаимной поддержке двух братских народов», — говорится в поздравительной телеграмме Саркисяна.

В свою очередь Пашинян выразил уверенность в том, что богатый опыт Путина в государственной и политической деятельности, а также последовательность в достижении целей будут способствовать дальнейшему укреплению российской государственности.

«Примите мои искренние поздравления с днём рождения и искренние пожелания вам успехов в служении братскому российскому народу», — заявил Пашинян.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил огромный вклад Путина в могущество России.

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