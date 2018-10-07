Лукашенко отметил огромный вклад Путина в могущество России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 66-летием, отметив, что он вносит огромный вклад в в укрепление благополучия России.
Лукашенко отметил огромный вклад Путина в могущество России
  • © РИА Новости

Об этом говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте белорусского лидера. 

«Президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности», — заявил Лукашенко.

Лукашенко также выразил уверенность в том, что диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет продолжать содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнёрства между Белоруссией и Россией.

Ранее Путина поздравили с днём рождения со сцены амфитеатра в итальянской Вероне.

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