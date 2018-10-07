Лукашенко отметил огромный вклад Путина в могущество России
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Об этом говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте белорусского лидера.
«Президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности», — заявил Лукашенко.
Лукашенко также выразил уверенность в том, что диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет продолжать содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнёрства между Белоруссией и Россией.
Ранее Путина поздравили с днём рождения со сцены амфитеатра в итальянской Вероне.