В МИД Украины оценили действия Венгрии в Закарпатье

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал действия Венгрии в Закарпатье.
В МИД Украины оценили действия Венгрии в Закарпатье
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

«Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье — её территория. Дело не только в выдаче паспортов или в создании должности «правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области», — приводит его слова ZN.UA.

Ранее МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегове.

В сентябре эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.

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