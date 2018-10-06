В МИД Украины оценили действия Венгрии в Закарпатье

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал действия Венгрии в Закарпатье.

«Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье — её территория. Дело не только в выдаче паспортов или в создании должности «правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области», — приводит его слова ZN.UA.

Ранее МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегове.

В сентябре эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.