Эксперт прокомментировал заявление о способности Украины создать ракету «до Москвы»
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По словам Пономаренко, возможности украинского военно-промышленного комплекса сводятся к возможностям советского наследия.
«Чтобы ВПК Украины начал производить высокоэффективное современное вооружение, потребуются огромные инвестиции, колоссальные силы и немало времени — как минимум лет десять», — считает он.
Заявление Бадрака он назвал «голословным».
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил слова командира украинского бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александра Регулы о том, что его корабль «невидим» для российского флота.