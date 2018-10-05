Эксперт прокомментировал заявление о способности Украины создать ракету «до Москвы»

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с ФАН прокомментировал заявление писателя Валентина Бадрака о том, что Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая может «достать до Москвы».

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По словам Пономаренко, возможности украинского военно-промышленного комплекса сводятся к возможностям советского наследия. «Чтобы ВПК Украины начал производить высокоэффективное современное вооружение, потребуются огромные инвестиции, колоссальные силы и немало времени — как минимум лет десять», — считает он. Заявление Бадрака он назвал «голословным». Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил слова командира украинского бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александра Регулы о том, что его корабль «невидим» для российского флота.