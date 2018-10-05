На Украине заявили о возможности создать «ракету до Москвы»

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Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая может «достать до Москвы». Об этом заявил военный эксперт и писатель Валентин Бадрак в интервью онлайн-изданию UkrLife.
На Украине заявили о возможности создать «ракету до Москвы»
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«Уже совершенно ясно, и об этом уже несколько раз заявляли на, я бы даже сказал, официальном уровне, что Украина уже достигла возможности и способности создать ракету в полторы тысячи километров. А полторы тысячи километров — это уже ракета, которая может достать до Москвы», — рассказал он.

В конце июня Бадрак заявил, что на Украине создаётся новая противокорабельная ракета. По его словам, уже прошли успешные стрельбы. Бадрак добавил, что разработчики могут презентовать ракету уже в следующем году.

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