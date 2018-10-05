МИД России задействует дипканалы для прояснения ситуации с лабораторией в Грузии

МИД России намерен задействовать дипломатические каналы для прояснения ситуации с лабораторией Лугара в Грузии, заявили в пресс-службе ведомства.

«МИД России намерен задействовать двусторонние дипломатические каналы для прояснения ситуации и планирования дальнейших действий в данной связи», — говорится в сообщении.

Дипломаты выразили надежду, что решение этих проблем будет найдено в рамках механизма консультаций, предусмотренного соответствующими конвенциями.

«Если этого не произойдёт, будем использовать другие возможности, апеллируя напрямую к международному сообществу и мировому общественному мнению», — добавили в МИД.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, российские специалисты не будут участвовать в посещении международной делегацией Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии.

Ранее в Минобороны России заявили, что во время испытаний на гражданах Грузии препарата, который был произведён компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда в декабре 2015 года погибли 24 человека, а позднее ещё 49.

В Пентагоне отметили, что США не разрабатывают биологическое оружие в лаборатории Лугара в Грузии.