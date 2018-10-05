В Киеве ожидают от Москвы информацию о состоянии здоровья Сенцова
- РИА Новости
«МИД Украины, уполномоченный по правам человека отправили в Россию запрос немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Олега Сенцова», — написала в Facebook вице-спикер Рады Ирина Геращенко.
Она отметила, что украинская сторона ожидает информацию о Сенцове от его адвоката.
Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что осуждённый украинский режиссёр Олег Сенцов прекратил голодовку.