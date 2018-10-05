В Киеве ожидают от Москвы информацию о состоянии здоровья Сенцова

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МИД Украины и уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова обратились к России с запросом о состоянии здоровья осуждённого украинского режиссёра Олега Сенцова.
В Киеве ожидают от Москвы информацию о состоянии здоровья Сенцова
  • РИА Новости

«МИД Украины, уполномоченный по правам человека отправили в Россию запрос немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Олега Сенцова», — написала в Facebook вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона ожидает информацию о Сенцове от его адвоката.

Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что осуждённый украинский режиссёр Олег Сенцов прекратил голодовку.

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