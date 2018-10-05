В ЛНР заявили о четырёх нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Вооружённые силы Украины в течение суток четыре раза обстреляли территорию республики.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив зенитную установку, миномёты калибром 82 мм, БМП, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, всего украинские силовики выпустили более 25 снарядов. По предварительным данным, мирные жители не пострадали.

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