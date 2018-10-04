В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122 мм, БМП и стрелковое оружие», — заявили в ЛНР.

Отмечается, что украинские военные обстреляли позиции ЛНР в районе населённых пунктов Сокольники и Пришиб. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, который президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду.