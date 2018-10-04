Политолог оценил планы Украины провести учения в Азовском море

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал RT слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил о намерении провести широкомасштабные учения в Азовском море.

«На первый взгляд, это какой-то плохой водевиль. Украина устраивает демонстрацию того, чего у неё нет. В стране полностью отсутствуют военно-морские силы. Есть разрозненные корабли и количество адмиралов, превышающее количество флота. Вот и всё, что Киев может предоставить в этом вопросе. Поэтому заявления о том, что Украина наращивает мускулы и проводит какие-то учения, выглядят, честно говоря, странно и комично», — считает эксперт.

Как отметил Джаралла, Турчинов является «самым мрачным из представителей украинского руководства».

«Этот человек является проводником западного влияния на Украину, причём прежде всего на военные спецслужбы. Он абсолютно цельный в своей ненависти и переступает через что угодно. Поэтому, когда он выступает с какими-то заявлениями, нужно всегда понимать, что они идут даже не от него, это часть намного большего замысла», — заключил он.

Ранее Турчинов заявил, что Украина планирует провести широкомасштабные учения в Азовском море.