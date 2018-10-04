В Госдуме оценили намерение Украины провести учения в Азовском море

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о намерении провести учения в Азовском море.
В Госдуме оценили намерение Украины провести учения в Азовском море
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«Господин Турчинов приободрился в связи с тем, что Украине никто не помешал протащить два корабля, готовые пойти на металлолом, через Керченский пролив. Как и положено в случаях с людьми, которые наглеют, когда их не ставят на место, он решил теперь заявить о широкомасштабных учениях. Однако слово «широкомасштабный» в случае с Украиной применимо только к дециметровой линейке, потому что никаких масштабов у украинских военно-морских сил нет. Киев, конечно, может проводить учения, но только не очень далеко от берега, чтобы моряки не утонули на тех кораблях, которые они используют», — объяснил Затулин.

По его словам, тот факт, что «именно Турчинов выступает с этими заявлениями, не случаен».

«Это главный провокатор на Украине, именно при нём началась гражданская война в Донбассе. Он активизируется накануне выборов и, я не исключаю, что без задней мысли попробует себя в качестве кандидата. А с его учениями Россия в состоянии разобраться, если они выйдут за расставленные флажки», — заключил депутат.

Ранее Турчинов заявил, что Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море.

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