Лукашевич заявил, что Киев подтягивает ЗРК к линии соприкосновения в Донбассе

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Вооружённые силы Украины стягивают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) к линии соприкосновения в Донбассе.
Лукашевич заявил, что Киев подтягивает ЗРК к линии соприкосновения в Донбассе
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«Киев подтягивает зенитные ракетные комплексы к линии соприкосновения. В докладах Специальной мониторинговой миссии (ОБСЕ. — RT) от 28 сентября и 1 октября сообщается об обнаружении двух ЗРК системы «Бук» на железнодорожной станции в Мариуполе и ещё нескольких — на железнодорожном узле в Рубежном. Кого сбивать собрались?» — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал зенитно-ракетные комплексы «Бук» украинских силовиков на территории Донбасса.

Также в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что командование Вооружённых сил Украины проводит внеплановую ротацию подразделений на Луганском направлении.

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