Сенат США признал голодомор «геноцидом украинского народа»

Короткая ссылка
В посольстве Украины в США заявили, что американский сенат признал голодомор 1932—1933 годов «геноцидом украинского народа».
Сенат США признал голодомор «геноцидом украинского народа»
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом конгресса США, где голодомор 1932—1933 годов признаётся геноцидом украинского народа», — говорится в тексте.

Отмечается, что проект подобной резолюции был также утверждён комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса США и в настоящее время ожидает рассмотрения в ходе пленарного заседания.

В июне стало известно, что в конгресс США внесли резолюцию о признании голодомора «геноцидом украинцев».

В ноябре 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о голоде 30-х годов на территории СССР, заявила, что в Киеве данные события пытаются представить «геноцидом украинского народа», однако, по её словам, это не имеет с действительностью ничего общего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить