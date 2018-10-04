Сенат США признал голодомор «геноцидом украинского народа»

В посольстве Украины в США заявили, что американский сенат признал голодомор 1932—1933 годов «геноцидом украинского народа».

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом конгресса США, где голодомор 1932—1933 годов признаётся геноцидом украинского народа», — говорится в тексте.

Отмечается, что проект подобной резолюции был также утверждён комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса США и в настоящее время ожидает рассмотрения в ходе пленарного заседания.

В июне стало известно, что в конгресс США внесли резолюцию о признании голодомора «геноцидом украинцев».

В ноябре 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о голоде 30-х годов на территории СССР, заявила, что в Киеве данные события пытаются представить «геноцидом украинского народа», однако, по её словам, это не имеет с действительностью ничего общего.