Сенат США признал голодомор «геноцидом украинского народа»
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Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
«Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом конгресса США, где голодомор 1932—1933 годов признаётся геноцидом украинского народа», — говорится в тексте.
Отмечается, что проект подобной резолюции был также утверждён комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса США и в настоящее время ожидает рассмотрения в ходе пленарного заседания.
В июне стало известно, что в конгресс США внесли резолюцию о признании голодомора «геноцидом украинцев».
В ноябре 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о голоде 30-х годов на территории СССР, заявила, что в Киеве данные события пытаются представить «геноцидом украинского народа», однако, по её словам, это не имеет с действительностью ничего общего.