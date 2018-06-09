В конгресс США внесли резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев
«Проект резолюции внесла группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, документ является «зеркальной версией» резолюции, внесённой на рассмотрение сената в марте этого года.
Ранее сообщалось, что в Киеве заложили капсулу строительства второй очереди музея голодомора.