В Совфеде оценили проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа

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Анна Лушникова
Член Совета Федерации Игорь Морозов в разговоре с RT прокомментировал проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа, внесённый в американский конгресс группой конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной.
В Совфеде оценили проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа
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«Мне кажется, что дело здесь заключается в той предвыборной кампании, которая сейчас развёрнута конгрессменами перед новым политическим сезоном, начинающимся в ноябре. Будут придумываться всё новые и новые поводы, чтобы оставаться в информационном поле, на страницах газет. Тема голодомора не имеет для американцев какого-то особого значения. Это пиар, который просто позволяет о чём-то говорить. Всё направлено на события, которые можно раскручивать в инфополе. И это одна из тем, которую группа дружбы может внести на повестку дня в конгрессе», — сказал сенатор.

Морозов также обратил внимание, что «русофобские» инфоповоды всегда находят поддержку как на Украине, так и в США.

«Идёт информационная война, которая объявлена России уже давно, на которой все средства хороши. Поэтому тема голодомора, которая развивается Украиной и её сторонниками в американском конгрессе, появляется время от времени на страницах прессы в США. Всплеск русофобских настроений будет и дальше находить место в их информационном пространстве», — подытожил он.

Ранее в пресс-службе посольства Украины в США сообщили, что в американский конгресс внесли проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа.

Пётр Порошенко, выступая на памятных мероприятиях в Киеве, призвал принять закон об ответственности за непризнание голодомора, а также выразил желание, чтобы в России покаялись за эти события.

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