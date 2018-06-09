В Совфеде оценили проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа
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«Мне кажется, что дело здесь заключается в той предвыборной кампании, которая сейчас развёрнута конгрессменами перед новым политическим сезоном, начинающимся в ноябре. Будут придумываться всё новые и новые поводы, чтобы оставаться в информационном поле, на страницах газет. Тема голодомора не имеет для американцев какого-то особого значения. Это пиар, который просто позволяет о чём-то говорить. Всё направлено на события, которые можно раскручивать в инфополе. И это одна из тем, которую группа дружбы может внести на повестку дня в конгрессе», — сказал сенатор.
Морозов также обратил внимание, что «русофобские» инфоповоды всегда находят поддержку как на Украине, так и в США.
«Идёт информационная война, которая объявлена России уже давно, на которой все средства хороши. Поэтому тема голодомора, которая развивается Украиной и её сторонниками в американском конгрессе, появляется время от времени на страницах прессы в США. Всплеск русофобских настроений будет и дальше находить место в их информационном пространстве», — подытожил он.
Ранее в пресс-службе посольства Украины в США сообщили, что в американский конгресс внесли проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа.
Пётр Порошенко, выступая на памятных мероприятиях в Киеве, призвал принять закон об ответственности за непризнание голодомора, а также выразил желание, чтобы в России покаялись за эти события.