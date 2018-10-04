В Крыму назвали «блефом» заявление украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя RT заявление украинского капитана первого ранга Дмитрия Коваленко о готовности к бою в Керченском проливе, назвал его «вызывающим смех».

«Подобные заявления рассчитаны на публику, которая мало разбирается в вопросах политики. Прежде всего на своих граждан, которых они пичкают такой грязной информацией. Пусть спокойно себя чувствуют, никто на них нападать не будет… Более того, думаю, мы сами готовы их защитить от кого угодно в наших водах», — сказал он.

При этом Гемпель добавил, что проходившие через Керченский пролив корабли «Донбасс» и «Корец» в реальности представляют собой «две ржавые коробки».

«На сегодняшний день говорить о высокой боеготовности украинской армии не приходится. Они даже были не в состоянии забрать свою старую технику, которую бросили на территории Крыма. Она до сих пор здесь ржавеет... Поэтому всё это блеф», — заключил парламентарий.

Ранее Коваленко, руководивший переходом кораблей «Донбасс» и «Корец», заявил, что во время прохода через Керченский пролив украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками.