МИД Франции призвал отказаться от выборов в ЛНР и ДНР

Министерство иностранных дел Франции призвало Россию повлиять на самопровозглашённые республики Донбасса, чтобы они отказались от проведения выборов 11 ноября.

Как говорится на сайте МИД Франции, Париж призывает «Россию воспользоваться своим влиянием на фактические власти с тем, чтобы они отказались от так называемых выборов, намеченных на 11 ноября 2018 года».

В министерстве отметили, что «Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов в соответствии с законодательством Украины».

Выборы глав и депутатов самопровозглашённых ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. В Киеве заявляли, что не признают их итоги.

Кроме того, МИД Франции выразил поддержку продлению Радой закона о статусе Донбасса.

4 октября Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе регионов Донбасса до конца 2019 года. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что продление срока действия закона необходимо для развёртывания миротворческой миссии ООН в регионе.