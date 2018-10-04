В Госдуме назвали «сотрясанием воздуха» требование Киева отдать вагоны

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Марианна Чурсина
Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько прокомментировал RT заявление первого зампреда председателя Верховной рады Украины Ирины Геращенко, потребовавшей от России и самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик вернуть 30 тыс. вагонов.
В Госдуме назвали «сотрясанием воздуха» требование Киева отдать вагоны
  • РИА Новости

Депутат отметил, что со стороны Украины периодически звучат «всякие фантастические инициативы», касающиеся не только вагонов.

Однако, добавил он, решать имущественные вопросы Киев должен с ДНР и ЛНР.

«Я считаю, что все вопросы взаимных претензий, если они имеют место, надо рассматривать в комплексе… В любом случае там не будет ни мира, ни продвижения, пока Киев не начнёт диалог с властью самопровозглашённых республик. Если диалог начнётся, в его рамках можно обсуждать и вагоны, и многие другие вопросы и как-то сближать позиции. Без этого всё — пустое сотрясание воздуха», — сказал он.

Ранее в Раде потребовали от России «отдать» 30 тысяч вагонов.

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