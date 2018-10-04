В Раде потребовали от России «отдать» 30 тысяч вагонов

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от России и самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик передать предприятию «Укрзализныця» 30 тысяч вагонов.

Как информирует УНИАН, Геращенко заявила, что после начала «российской агрессии» вагоны остались на «оккупированной территории».

«Более того, мы требуем от Российской Федерации... отдать Украине эти вагоны», — сказала она.

Она отметила, что 85 вагонов были приобретены за кредитные средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития. По её словам, Украине ещё предстоит выплачивать долг за эти вагоны.

«Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи», — сказала Геращенко.

Ранее на Украине призвали сохранить ограничения для России в ПАСЕ.