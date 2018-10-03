Россельхознадзор усилил контроль за продукцией трёх предприятий Казахстана

Россельхознадзор принял решение усилить контроль поставок животноводческой продукции трёх предприятий Казахстана из-за выявленных нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

По данным ведомства, на ИП Калинин были выявлены листерий и плесень в полуфабрикатах из мяса; на ПК «Каспий-Балык» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение норм КМАФАнМ в рыбе; на ТОО «Шарбакты-Кус» выявили листерий в мясе птицы.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор принял решение ввести усиленный лабораторный контроль в отношении животноводческой продукции четырёх белорусских предприятий.