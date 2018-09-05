Россельхознадзор вводит усиленный контроль животноводческой продукции четырёх предприятий Белоруссии

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Россельхознадзор принял решение ввести усиленный лабораторный контроль в отношении животноводческой продукции четырёх белорусских предприятий.
Россельхознадзор вводит усиленный контроль животноводческой продукции четырёх предприятий Белоруссии
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте ведомства, по результатам проверок на предприятиях были зафиксированы нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

Усиленный контроль вводится в отношении ПУП «Брестские традиции» за выявление остатков кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы; ОАО Птицефабрика «Рассвет» — за остатки кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы; Житковичское РАЙПО — за бактерии группы кишечной палочки в говядине; СООО «Старфуд» — за остатки кокцидиостатиков (декоквината и динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 23 июля ограничил поставки продукции белорусского производителя мяса ООО «Славинпродукт» в связи с обнаружением в говядине бактерий кишечной палочки.

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