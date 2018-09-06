Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки свинины из Болгарии

Россельхознадзор с 6 сентября вводит временные ограничения на поставки в Россию свинины и живых свиней из Болгарии. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«С сегодняшнего дня, 6 сентября, Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию со всей территории Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков», — заявили в службе.

В сообщении отмечается, что исключение составляет продукция из свинины, которая прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС.

Ранее Россельхознадзор сообщил о введении усиленного контроля за животноводческой продукцией четырёх белорусских предприятий.