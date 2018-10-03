Эксперт прокомментировал указ Порошенко о евроатлантической интеграции
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По словам Жилина, это не имеет ничего общего со вступлением Украины в НАТО.
«В данном случае речь идёт о том, чтобы сделать систему управления максимально удобной для англосаксов», — полагает он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил заявление главы МИД Украины Павла Климкина о вероятности закрепления в Конституции страны возможности размещения военных баз НАТО на территории государства.