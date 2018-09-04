В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о возможности размещения баз НАТО на Украине
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«Климкин и руководство Украины подразумевают размещение базы блока НАТО не только по отношению к нашей стране или какому-либо другому государству, но и по отношению к своему народу», — сказал Швыткин.
По его словам, российская сторона не будет смотреть на это «сквозь пальцы».
Ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.