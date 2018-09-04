В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о возможности размещения баз НАТО на Украине

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о вероятности закрепления в Конституции страны возможности размещения военных баз НАТО на территории государства.
В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о возможности размещения баз НАТО на Украине
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

«Климкин и руководство Украины подразумевают размещение базы блока НАТО не только по отношению к нашей стране или какому-либо другому государству, но и по отношению к своему народу», — сказал Швыткин.

По его словам, российская сторона не будет смотреть на это «сквозь пальцы».

Ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить