Климкин прокомментировал возможность размещения баз НАТО на Украине
В эфире телеканала ICTV ему был задан соответствующий вопрос.
«Та формулировка, которую вы видите, поданную президентом, оно касается только одной базы, и там чётко это прописано», — сказал Климкин.
По его словам, украинские власти будут менять Конституцию перед вступлением в ЕС и НАТО.
«Например, ЕС, там есть надконституционные полномочия. Мы это в нашей Конституции пропишем. Там есть Европейский суд — он также будет прописан. И там будут прописаны все те вопросы, о которых вы только что вспомнили», — добавил министр.
Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко предложил исключить из украинской Конституции положения о Черноморском флоте России в Крыму.