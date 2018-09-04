Климкин прокомментировал возможность размещения баз НАТО на Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал возможность закрепления в Конституции страны возможности размещения военных баз НАТО на территории украинского государства.

В эфире телеканала ICTV ему был задан соответствующий вопрос.

«Та формулировка, которую вы видите, поданную президентом, оно касается только одной базы, и там чётко это прописано», — сказал Климкин.

По его словам, украинские власти будут менять Конституцию перед вступлением в ЕС и НАТО.

«Например, ЕС, там есть надконституционные полномочия. Мы это в нашей Конституции пропишем. Там есть Европейский суд — он также будет прописан. И там будут прописаны все те вопросы, о которых вы только что вспомнили», — добавил министр.

Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко предложил исключить из украинской Конституции положения о Черноморском флоте России в Крыму.