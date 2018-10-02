В Раде назвали глупостью намерение выдворить консула Венгрии с Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Выдворение венгерского консула с Украины — это абсолютная глупость, это вызовет зеркальную реакцию. Я уверен, будет выдворен наш консул из Венгрии», — сказал он.
Депутат отметил, что Венгрия стала первой страной, признавшей независимость Украины и потребовавшей для неё безвизовый режим «без всяких условий».
«Потерять такого стратегического партнёра будет безответственно», — отметил Шуфрич.
Ранее в МИД Украины пригрозили выслать из страны консула Венгрии.
19 сентября СМИ сообщили, что в украинском Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом властям.