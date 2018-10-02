В Раде назвали глупостью намерение выдворить консула Венгрии с Украины

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что планы украинских властей выдворить венгерского консула с Украины являются абсолютной глупостью, которая вызовет зеркальный ответ.
В Раде назвали глупостью намерение выдворить консула Венгрии с Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Выдворение венгерского консула с Украины — это абсолютная глупость, это вызовет зеркальную реакцию. Я уверен, будет выдворен наш консул из Венгрии», — сказал он.

Депутат отметил, что Венгрия стала первой страной, признавшей независимость Украины и потребовавшей для неё безвизовый режим «без всяких условий». 

«Потерять такого стратегического партнёра будет безответственно», — отметил Шуфрич. 

Ранее в МИД Украины пригрозили выслать из страны консула Венгрии.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом властям. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить